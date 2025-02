Inter, Arnautovic: "Siamo vicini al Napoli ma non è finita! È lunga, ma vogliamo vincere"

Marko Arnautovic, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina: “Abbiamo preso 3 punti importanti, siamo vicini al Napoli ma non è finita: la stagione è ancora lunga, anche se dobbiamo vincere. Le mie condizioni con la sostituzione nel finale? Non gioco tanto e quando entri in una partita quasi senza riscaldamento andando subito a 1.000 nascono problemini. Ho sentito un po’ di crampi ma credo nulla di grave, penso di esserci contro la Juventus”.