Insigne-Toronto, il presidente Manning: "Ho visto su Transfermarkt che andava a scadenza, è uno di quelli che la gente vuole venire a vedere"

Nell'annunciare la firma dell'esterno italiano Lorenzo Insigne, il presidente del Toronto FC Bill Manning ha affermato che la caccia al capitano del Napoli è iniziata la scorsa estate. Le dichiarazioni sono riportate da SaskToday.

"In realtà sono andato sul sito web di Transfermarkt e ho consultato la nazionale italiana su quali giocatori stavano uscendo dal contratto. E Lorenzo è stato uno dei pochi giocatori in scadenza di contratto. Ho iniziato a scrivere giocatori che pensavo fossero di livello mondiale, che pensavo avrebbero avuto valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne sarà un giocatore che la gente vuole venire a vedere"