Insigne sul calendario: "Una buona partenza significa anche creare entusiasmo nei nostri tifosi, riportandoli tutti allo stadio"

Pronti via e subito Fiorentina e Juventus in trasferta. Una partenza così è da far tremare i polsi, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. E a proposito della partenza del campionato l’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha una certezza:

«Sono convinto che rispetto ad altre squadre che hanno anche nuovi allenatori, noi abbiamo un vantaggio: siamo un gruppo che lavora insieme da 5-6 anni, abbiamo cambiato poco, ci siamo rinforzati e dopo aver lavorato già un anno insieme conosciamo meglio Ancelotti e sappiamo cosa vuole da noi. Ecco, dobbiamo sfruttare questo vantaggio e partire col piede giusto. Una buona partenza significa anche creare entusiasmo nei nostri tifosi, riportandoli tutti allo stadio. Perché tutti insieme ci divertiremo, dobbiamo crederci»