Insigne su Mazzarri: "A sprazzi ho visto il Napoli di Spalletti, spero che farà un grande lavoro mentale"

Napoli - Lunga intervista di Lorenzo Insigne, ex capitano della SSC Napoli, ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del Napoli di Mazzarri:

"Non sarò mai invidioso per la vittoria, perché sono stato e sono sempre il primo tifoso del Napoli. Non è il momento dell'anno scorso, però in un anno questi momenti ci possono stare. A sprazzi ho visto il Napoli di Spalletti e spero che mister Mazzarri farà un grande lavoro, soprattutto mentale, perché ora i ragazzi hanno bisono. Il mister ha tanta esperienza alle spalle, poi è stato fermo e ha avuto modo sicuramente di studiare. E poi la cosa importante è che lui conosce già l'ambiente, Napoli, società e tifosi. Questo sicuramente alla lunga sarà un vantaggio per i giocatori e per la società".