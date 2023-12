Insigne su i suoi ex allenatori: "Sarò sempre grato a Spalletti per un gesto, Sarri mi ha trasformato in ciò che sono"

Napoli - Lunga intervista di Lorenzo Insigne, ex capitano della SSC Napoli, ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato dei suoi ex allenatori al Napoli:

"Zeman mi ha fatto crescere ed è stato come un papà. Mazzarri mi ha fatto esordire in Serie A e gli devo tanto perché ha creduto in me. Sarri mi ha fatto diventare partedi Isnigne che sono oggi. Ancelotti mi ha dato tanto a livello di professionalità. Gattuso mi ha responsabilizzato, mi ha dato fiducia. Spalletti mi ha dato tanto nonostante avessi il contratto in scadenza mi ha fatto giocare tutte le partite e gli sarò sempre grato".