Insigne scoperto su Transfermarkt dal Toronto? D'Amico svela la verità: "Non è vero, ecco come sono andate le cose"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Insigne-Toronto, ha parlato a Sportitalia di questo affare. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non è vero che il presidente del Toronto non conosceva Insigne. Lui voleva rendere omaggio e fare un regalo alla comunità italiana di Toronto. Cercavamo calciatori della Nazionale italiana in scadenza e Lorenzo Insigne era la nostra priorità, sapevamo che c'erano delle difficoltà per il rinnovo del Napoli. Abbiamo usato Transfermarkt solo per avere delle informazioni di natura contrattuale. Il patron del Toronto vuole fare una rifondazione ed Insigne sarà il fulcro".