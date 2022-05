Insigne, l'ex agente: "La festa al Maradona? Un po' mielosa, per dieci anni il rapporto non è stato così"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’addio di Lorenzo? Bella l’atmosfera allo stadio Maradona, considerando i dieci anni di rapporto col pubblico però mi è sembrata un po’ mielosa: per dieci anni il rapporto non è stato così, anzi continuamente c’era qualche contestazione o fischio. Però è giusto che sia finita così, quando termina un rapporto si guarda il momento e non ciò che c’è stato. Chiunque ci resterebbe male dando il massimo ed avendo qualche fischio di risposta. Quanto è stato importante Zeman? Nel corso degli anni sono tanti i calciatori che ha trasformato”