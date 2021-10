Insigne, l'ex agente: "Il gol di Lorenzo non mi sorprende. Osimhen? Ha delle giocate incredibili: ne vedremo delle belle"

Napoli Calcio - Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ha fatto un gol, Lorenzo, di un calciatore che ha qualità tecniche incredibili: non mi sorprende! La capacità di Spalletti di rivoltare a gara in corso la squadra, facilitato anche dalla qualità dei suoi calciatori, fa si che si possa portare a casa il risultato pieno. Osimhen? In alcuni momenti ha delle giocate sorprendenti: riesce a fare uno-due nel breve, ha straordinarie potenzialità. Ne vedremo delle belle. Demme ieri ha fatto una grandissima gara, la prima da titolare dopo l'infortunio: il Napoli ha una rosa di livello altissimo. Nessuna paura della Roma. Si può sognare in questa stagione".