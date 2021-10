Insigne, l'ex agente a CN24: "Turnover? Il 90% della rosa del Napoli può essere considerata titolare! Lo spogliatoio ha legittimato Lorenzo rigorista"

L’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha una rosa per fare turnover? Sicuramente bisogna vincere, e se parliamo di Lozano, Mertens e Demme come seconde linee, allora nel Napoli non c’è differenza tra titolari ed alternative. Il 90% della rosa del Napoli può essere considerata titolare, se gioca Lozano o Mertens non è da considerare seconda linea. Bisogna pensare di più al minutaggio dei giocatori oppure alla tipologia di gara che si vuole fare. Il ragionamento vale anche per Manolas, ad esempio.

Con lo Spartak il Napoli poteva chiuderla prima ancora dell’episodio di Mario Rui, in undici contro undici difficilmente avrebbe perso.

Insigne? Io sto vedendo un gruppo che sta facendo bene, non trovo un calciatore del Napoli del quale si possa dire che non sta funzionando o che sta dando meno. I risultati parlano chiaro, otto vittorie consecutive non si fanno se non sono tutti disponibili al sacrificio. Lo spogliatoio vive le cose in maniera totalmente differenti, e ha legittimato Insigne rigorista: solo lui può tirarsi indietro.

I calciatori quando scendono in campo pensano solo a fare bene e a vincere, non al contratto. Sgombriamo il campo dalle questioni: Donnarumma col Milan lo scorso anno era attorniato dal disagio contrattuale? La società gli ha sempre assegnato un ruolo? Alla fine della stagione è voluto andare via. Perchè a Napoli la situazione Insigne deve essere più complicata? La squadra dimostra di poter fare qualcosa di straordinario, perchè farci male?”