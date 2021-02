Insigne, l'ex agente: "100 gol di Lorenzo? Non sono stupito, non capisco le critiche nei suoi confronti"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne.

"Marchisano? Lo seguiamo noi ed è assistito di noi. E' un ragazzo, lasciamogli godere questo momento prematuro. Facciamogli godere questo momento di grande soddisfazione. Per Gattuso tutte queste assenze sono un problema serio. Affrontare queste gare importanti in Europa in situazioni così precarie non è il massimo. Speriamo che i disponibili facciano il meglio possibile. Insigne e i 100 gol? Si sa cosa ho sempre pensato del calciatore. Lui non è un goleador ma raggiunge solitamente sempre la doppia cifra. Non sono minimamente sorpreso, possiede le potenzialità per questi numeri. La sorpresa è quando lo si mette in discussione. L'unico consiglio che posso dargli è quello di vivere meno gli aspetti extra campo e continuare a dare ciò che ha sempre dato. Spesso non ha mai avuto la considerazione che meritava".