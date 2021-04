Insigne, l'agente: "Nessun incontro con il Napoli e quindi nessun rifiuto!"

Ultime notizie calcio Napoli - L'agenzia che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, la GEV Sport, ha smentito in maniera ufficiale le voci relative ad un rifiuto di rinnovo contrattuale da parte del capitano azzurro rispetto alla proposta del Napoli:

"L'agenzia GEV Sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, si trova costretta per l'ennesima volta a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c'è stato nessun incontro con la SSC Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenda, uniti verso un unico obiettivo".