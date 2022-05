Insigne: "Napoli casa mia, tornerò a vedere una partita in curva! Finire qui la carriera? Abbiamo fatto una scelta con la società, siamo contenti"

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne ha salutato i tifosi del Maradona nella gara contro il Genoa. Il capitano, all'ultima partita nello stadio di Fuorigrotta con la maglia azzurra, ha segnato sul dischetto esplodendo poi in lacrime nel tripudio dello stadio.

Lo stesso Insigne è poi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno incitato, da napoletano è una gioia indescrivibile. Napoli è casa mia e appena potrò tornerò qui, non potrò mai dimenticare. Ricordo tutti i 10 anni trascorsi, ci sono stati momenti belli e meno belli ma siamo sempre stati uniti con i tifosi. E' troppo forte l'amore per questa città e questa maglia, però poi bisogna fare delle scelte. Purtroppo abbiamo fatto questa scelta insieme alla società e siamo tutti contenti, ho dato tutto per questa maglia (trattiene a fatica le lacrime, ndr) e non ho rimpianti. Non posso che dire grazie a tutta questa gente perchè mi hanno dimostrato solo tanto affetto.

Il grazie va a tutti gli allenatori avuti qua. In questi giorni hanno speso belle parole per me: Benitez, Sarri, Hamsik, Albiol, Reina, Callejon che hanno speso tantissime belle parole per me. Questo vuol dire che ho fatto qualcosa di buono. Porterò tutti nel mio cuore, dal presidente allo staff fino a compagni e allenatori. Io spero che quando i miei figli cresceranno si parlerà ancora del loro papà qui a Napoli. Ringrazio davvero tutti.

Chiedere la carriere a Napoli? Io e la società abbiamo fatto la nostra scelta, non mi va di parlarne ma siamo tutti contenti. Quando avrò tempo tornerò qui perchè è casa mia e non vedo l'ora di vedere qualche partita dalla tribuna o dalla curva perchè questa è casa mia".