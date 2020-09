Insigne: "Grande prestazione, potevamo fare qualche gol in più. Zaniolo? Gli dedichiamo questa vittoria"

Ultime notizie calcio Napoli – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro l’Olanda. Ecco quanto evidenziato da Tuttomercatoweb:

"Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità. Il mister ci aveva chiesto di esprimere il nostro gioco, e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti per questa prestazione. È vero che siamo stati più pericolosi a sinistra, ma da destra sono stati bravi a farla girare dalla nostra parte. Dalla sinistra è arrivato il gol-vittoria. Potevamo fare qualche gol in più, ma a volte ci abbassavamo troppo e la porta era troppo lontana. Siamo stati bravi a uscire anche sotto pressione, la cosa più importante era vincere. Abbiamo fatto tutti i complimenti a Locatelli, ha fatto una prova di personalità. Ha margine di miglioramento, è giusto che il mister gli dia fiducia, perché in queste partite può crescere. Barella è giovane ma si può dire che sia un veterano. Corre per tre, ha fatto una grande prestazione come tutti. Dispiace per Zaniolo, spero non sia nulla di grave. Gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria".