Insigne esulta: "Numero 10 grossa responsabilità che provo a trasformare in entusiasmo! Vittoria merito di tutti, ora stacchiamo la spina"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “RAI 1” dopo la vittoria sulla Bosnia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite ma non abbiamo mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Nel nostro DNA c’è il non mollare. Peso del numero 10 ? Una grossa responsabilità, sto cercando di trasformare la pressione in entusiasmo per non sentirla. Sapevamo che rispetto alla Grecia sarebbe stata una partita più fisica, loro ci hanno messo in difficoltà. Vogliamo vincere tutte le partite, andiamo in vacanza con queste due vittorie. Leader? Mi metto a disposizione del mister, è merito di tutti. Ora bisogna staccare la spina”.