Insigne: "Dopo questa stagione sono contento per il gol, ci voleva... La cosa più importante era vincere, ora recuperiamo le energie"

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport dopo la partita contro la Grecia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dopo questa stagione sono contento per il gol, ci voleva. Segnare con questa maglia ha un sapore importante. La cosa principale era vincere, ora recuperiamo le forze per la prossima gara che sarà un’altra battaglia. Leadership? Siamo tutti bravi ragazzi che danno il massimo, per arrivare lontano serve il contributo di tutti. Il mister ci sta dando tanti e noi lo stiamo seguendo perché ci sta dando tanto dal momento che ha molto esperienza. Se vinciamo martedì siamo con un piede e mezzo agli Europei ma dobbiamo recuperare le energie”.