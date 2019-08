Insigne: "Contento per i gol, lotteremo per lo scudetto. In settimana analizzeremo con il mister gli errori"

Fiorentina-Napoli - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato al termina della gara vinta 3-4 a Firenze: "Era importante vincerla, sono contneto per i gol. In settimana analizzeremo con il mister gli errori, sono stati tanti e dobbiamo miglioare. Era la prima partita, veniamo da un campionato molto intenso, era importante vincere. E' vero che è solo la prima giornata, ma vincere aiuta a vincere. Da capitano mi piace questo Napoli che sta nascendo, ora manca poco alla chiusura del mercato e stiamo sereni. Scudetto? E' solo la prima giornata, il campioanto e lungo ma noi ci proveremo sempre, non ci manca lunga, dobbiamo migliorare solo qualche dettaglio".