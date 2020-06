Insigne alla Rai: "Volevamo la finale a tutti i costi, dedichiamo la vittoria a mister Gattuso! Con la Juve dovremo dare qualcosa in più"

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Raisport nel post partita di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia:

"L'Inter stava bene in campo, noi abbiamo fatto la nostra partita pure con un po' di sofferenza. Volevamo la finale a tutti i costi e ce l'abbiamo fatta, ora cerchiamo di recuperare le energie per la gara con la Juve. La giocata con Ospina la proviamo sempre in allenamento, è stato bravo e veloce lui a farci ripartire. In questo periodo ringraziamo medici e infermieri, dedichiamo a loro e a tutti quelli che soffrono questa vittoria. Siamo vicini a Gattuso perchè se lo merita, dedichiamo la vittoria soprattutto a lui che è un grande uomo oltre che un grande allenatore. Juventus? E' una partita speciale, dovremo fare una grande prestazione provando a dare ancora qualcosa di più"