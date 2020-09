Insigne a Dazn: "E' stata la vittoria del gruppo, la svolta grazie ad un'indicazione del mister all'intervallo. Osimhen? Può essere importante"

Napoli - Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn: "Sono contento del gol, ma soprattutto della vittoria. Vincere aiuta a vincere. E' solo la prima partita, il campionato è lungo. E' stata una vittoria di gruppo, ci siamo sacrificati e abbiamo vinta la partita. Il 4-2-3-1? Ho sempre dato disponibilità al mister per qualsiasi ruolo. Tutti noi calciatori accettiamo le decisioni del mister. Questo ruolo l'ho già fatto in passato. Gattuso a fine primo tempo ci ha chiesto di riempire l'area, altrimenti non si fa gol. Dobbiamo seguire i suoi consigli perché ne dà di buoni. Osimhen? Dal primo giorno che è arrivato s'è visto che era un bravo ragazzo. S'è messo a disposizione della squadra e del mister. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e ci possono servire. Attacca bene lo spazio, può essere importante".