Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è stato eletto tra i quattro migliori difensori della Serie A in occasione del Gran Galà del calcio AIC. Ecco le sue parole relative a questo ennesimo riconoscimento:

"Sono molto felice di essere qui stasera, l'anno scorso non sono potuto venire perchè avevo una partita da giocare. Mia moglie non sarà molto contenta perchè non c'è più posto per questi premi, penso che me li nasconderà (ride, ndr)".