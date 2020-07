Inler: "Il Napoli lo seguo sempre, ormai lo farò per tutta la vita! Gattuso? Ho parlato con qualche azzurro, mi hanno detto che..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Gokhan Inler, attualmente all’Istanbul Basaksehir, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Avrò dormito tre-quattro ore dopo la vittoria del campionato turco, siamo contentissimi perchè abbiamo scritto la storia: negli ultimi quattro anni il club ha sempre lottato per il titolo ma non c’era mai riuscito, nonostante il coronavirus siamo rimasti concentrati per vincere la partita.

Il Napoli lo seguo sempre, ormai lo farò per tutta la vita: ho giocato contro Gattuso ai tempi dell’Udinese, lui allena con la stessa grinta che aveva da calciatore. Sa gestire i giocatori nel modo migliore, ho parlato con qualche calciatore del Napoli attuale e mi ha detto che sono contenti del modo con cui vengono allenati. Quando c’ero io vincemmo tre coppe dopo l’era Maradona, per i napoletani fu spettacolare e per me fu una bellissima storia: adesso ogni anno giocano la Champions League, e la sfida contro il Barcellona sarà bellissimo.

Rapporti con i calciatori del Napoli? Sento Allan, Koulibaly, Hysaj, Mertens ed Insigne, per non parlare dello staff: gli voglio bene, siamo rimasti uniti come una famiglia.

Napoli sarà sempre nel mio cuore, sono diventato un calciatore vero e vincere con il Napoli è indescrivibile per me.

Quando tornerò in città? Appena potrò.

La maschera del leone? Fu una trovata di De Laurentiis, a questo punto resterò per sempre il loro leone”