Inghilterra, Boris Johnson annuncia: "Step 4 per uscire dalla pandemia, riapriamo gli stadi il 17 maggio"

Calcio- Il premier inglese Boris Johnson ha presentato un nuovo step, il quarto, per uscire dal lockdown e dal regime di restrizioni nel Regno Unito a causa della pandemia da Covid 19. Si va per gradi, dove si partirà l’8 marzo con la riapertura delle scuole in tutto il paese, mentre per la fine di marzo quando saranno eliminate ulteriori restrizioni con la possibilità che gruppi di sei persone di potersi incontrare e mescolare. Dal 12 aprile invece è prevista la riapertura di negozi e attività non essenziali come parrucchieri, palestre, musei, zoo e parchi a tema. Per spettacoli, sportivi e non, bisognerà attendere il 17 maggio per una prima riapertura con un massimo di 10mila spettatori.