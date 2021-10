Sky, Assogna: "Zaniolo non giocherà contro il Napoli"

Le ultimissime da Sky riguardo l'infortunio di Zaniolo e le condizioni del calciatore in vista di Roma-Napoli. Arriva l'annuncio sulla sua presenza in campo per quello che sarà il Derby del Sole tra Roma e Napoli. Una partita dove ci si gioca tanto per entrambe.

Sky - Infortunio Zaniolo, salta Roma-Napoli: le ultimissime

Paolo Assogna di Sky rivela le ultime sulle condizioni di Zaniolo per Roma Napoli. Il collega è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C'è grande entusiasmo alla Roma, nonostante si sa che sarà un anno di transizione. Non credo che Zaniolo giocherà contro il Napoli sono quasi sicuro. C'è sempre prudenza ora riguardo il calciatore dopo i precedenti infortuni. Farà turnover in Conference League in vista di Napoli, 6-7 calciatori titolari salteranno la partita in chiave Napoli.

