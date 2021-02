Infortunio Mertens, il dottor Salini: "Ecco perché è risultato più grave del previsto"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il Professor Vincenzo Salini, membro Commissione medica Figc e primario di ortopedia all’ospedale San Raffaele di Milano.

"Varianti COVID-19? Sicuramente come già ricordato i virus per vivere tendono a mutare. C'è di certo che sono più contagiose. Aumentando la contagiosità potrebbe aumentare anche la letalità ma per ora su questo non ci sono evidenze scientifiche. Potrebbe essere un problema per i vaccini, per il momento direi di no. Sappiamo per esempio che chi contrae una variante ed è vaccinata sarà solo positivo asintomatico.

Infortuni? Normale che stiamo guardando e osservando una serie maggiore di KO. In squadre come Napoli e Juventus, abituate a giocare con le coppe, avranno meno problemi. Mi spiace per il Napoli perché sta avendo davvero tanti problemi. A livello di FIGC non possiamo incidere su questo ma osservare in qualità di medici. In realtà le decisioni su quando e come giocare non ci competono.

Infortunio Mertens? Guardavo Inter-Napoli e la dinamica dell'infortunio. Nel 95% dei casi le distorsioni di caviglia avvengono i inversione. In questo caso invece è andata con il piede all'infuori. Quelle distorsioni sono più gravi e dolorose, magari con problemi per il malleolo. Secondo me è normale e siamo nei tempi. Lui ha piantato i tacchetti ed è andato indietro. Secondo me è stato anche fortunato perché spesso queste lesioni possono portare a trattamento chirurgico".