Infortunio Dybala, Mourinho: "Paulo sta molto male, difficile recuperarlo prima della fine dell'anno"

Al termine del match tra Roma e Lecce, il tecnico romansita Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. In particolare ha risposto alle domande sull'infortunio muscolare di Paulo Dybala.

"Come sta Dybala? Male, vorrei dire solo male. Invece sta molto male.

Se lo rivedremo prima della sosta Mondiale? Oppure direttamente al 2023?

Non faccio il medico però per quello che ho parlato con Dybala, per esperienza personale penso che sia molto difficile rivederlo prima della sosta, prima della fine dell'anno"