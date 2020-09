Incocciati: "Se il Napoli copre con undici giocatori sarà difficile esser freschi per far goal. Gattuso avrà un bel problema in attacco"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Di solito il ruolo dell’allenatore è quello di far giocare tutti i più bravi e vedremo Gattuso cosa inventerà. L’acquisto di Osimhen fa salire la qualità del reparto offensivo del Napoli e sarà difficile per il tecnico scegliere i titolari. Sono dell’idea che un attaccante deve lavorare in regime di freschezza per essere determinante. Un attaccante può essere relegato a fare copertura, ma se tiri da una parte togli dall’altra. Fa comodo avere tutti dietro la linea della palla, ma difendendo tutti ci si allontana dalla porta avversaria e fare sessanta metri per andare a concludere ci vogliono energie non di poco conto. Si può difendere anche più alti e dare compiti difficili di copertura solo ai difensori ed ai centrocampisti. Lotta scudetto? Dipenderà da come inizierà il campionato che sarà anomalo. La problematica Covid ha toccato tutti e continuiamo a sapere che gli stadi saranno vuoti e si giocherà in un contesto inusuale. I giocatori saranno penalizzati da questo punto di vista. Il Napoli ha tutto il necessario per stare in alta classifica, ma ce ne passa da qui ai risultati veri”.