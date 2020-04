Incocciati: "Milik al Milan? Non può sostituire Ibrahimovic per qualità e personalità"

Ultime notizie Napoli - Beppe Incocciati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb a proposito delle voci che vorrebbero Arek Milik come uno dei principali indiziati per sostituire Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco le sue parole sul bomber del Napoli:

"Non credo sia Milik l'uomo che possa sostituire lo svedese, sia per qualità che per personalità anche se sotto l'aspetto realizzativo il polacco può essere un finalizzatore importante, ammesso che la squadra riesca ad offrirgli i rifornimenti giusti. Auguro al Milan e ai milanisti di tornare ai fasti di un tempo perchè non si può guardare la classifica e vedere il Milan così in basso".