Incocciati: "Basic centrocampista molto importante, può fare la differenza"

Calcio Napoli - Beppe Incocciati, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Basic è un centrocampista molto importante e che può fare la differenza, anche se non so a che punto è eventualmente la trattativa con il Napoli. Ora gli Europei saranno fondamentali nelle trattative, chi deve vendere aspetterà sperando nella consacrazione degli elementi sul mercato. E' un periodo di teorie questo. Detto ciò, fa bene il Napoli ad iniziare a muoversi".