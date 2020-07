Inacio Pià: "Insigne darà ancora tanto al Napoli. Terrei Milik, Everton in azzurro solo in un caso"

Ultimissime calcio Napoli - Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Inacio Pià, ex attaccante di Napoli e Atalanta tra le tante, il quale si è soffermato sulle vicende del calcio italiano e su tanti altri temi, ecco quanto raccolto:

"Lorenzo Insigne è un giocatore qualitativamente di altissimo livello, è in grado di creare la giocata decisiva in ogni momento come nella partita con la Roma. Gattuso è riuscito a trasmettere le giuste caratteristiche per diventare un big a livello europeo anche sul piano tattico. Darà ancora tanto al Napoli. Le qualità di Osimhen non si discutono, è un atleta puro. Prima dello stop era quasi arrivato a 20 gol. Ha bisogno di fare esperienza visto che il calcio italiano non è come quello francese. Milik offre determinate garanzie, se in forma segna sempre, gli azzurri dovrebbero tenerlo. Everton? Al momento è titolare in nazionale e ha grandi qualità. In quel ruolo nel Napoli c'è Insigne e poi Lozano. Nel caso in cui dovesse arrivare il brasiliano allora Lozano potrebbe andare via. Potevo fare molto di più viste le mie qualità. A livello mentale sono stato molto condizionato dagli infortuni, poi nel calcio ci sono tante situazioni che si intrecciano e si incastrano. Vedere il Napoli in alto è gratificante visto che una piccola parte del merito è anche di quei giocatori che hanno militato in azzurro gli anni passati".