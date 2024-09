Improta si sbilancia: "Il Napoli vincerà lo scudetto! E non escludo anche un altro scenario"

Ultimissime Calcio Napoli - Gianni Improta è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Lo dicevo prima di Verona: ora non serve il bel gioco e via discorrendo, bisogna fare punti. Al Bentegodi si è perso, poi sono arrivate tre vittorie di fila, segno evidente che il Napoli è sulla buona strada. E ora che c’è anche Lukaku, tutti fanno ciò che Conte chiede: l’arrivo del belga è stato fondamentale, al di là dell’aspetto tecnico, perché l’allenatore azzurro lo stima prima di tutto come persona.

Lukakuè un leader, un trascinatore, uno di polso che lo scorso anno è totalmente mancato nello spogliatoio del Napoli: tutto il gruppo ha tratto giovamento dal suo arrivo, in primis Kvara, un giocatore ritrovato.

Conte ha portato una ventata di novità soprattutto dal punto di vista caratteriale in una squadra che necessitava proprio di una sterzata.

Meret? Nel calcio valgono tutte le opinioni, la differenza tra le grandi squadre e le medio piccole è data dalla qualità: il Cagliari ha avuto le sue occasioni, Meret si è dimostrato un grande portiere, il Napoli dal canto suo ha capitalizzato quattro delle cinque opportunità avute e chi guarda il calcio deve considerare questo.

Conte può divertirsi con un gruppo di giocatori duttili. Un buon banco di prova sarà la Juventus,forse dal punto di vista difensivo si potrebbe cambiare qualcosa perché le occasioni concesse al Cagliari non puoi regalarle anche ai bianconeri.

Sarei felice se Conte schierasse il Napoli con la difesa a 4, che ti dà più copertura perché là nella difesa a 3, in fase di non possesso, i due braccetti, costringono a far abbassare sulla linea mediana chi invece dovrebbe andare in attacco. Il potenziale offensivo del Napoli non ha eguali, perché allora propendere per un difensore in più e non per un centrocampista?

La griglia? Il Napoli quest’anno vincerà lo scudetto, lo dico senza mezzi termini. E con quest’organico, considerando la non partecipazione alle coppe europee, dico che si può pensare anche alla Coppa Italia. Poi ovviamente c’è sempre l’imponderabile, ma vedo gli azzurri proiettati a vincere il campionato”.