Improta: "Napoli unica squadra senza strutture per il settore giovanile, è molto grave!"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è l’unica squadra di un certo livello che non ha una struttura in cui far allenare i ragazzi del settore giovanile e questa è una cosa molto grave. Ho avuto anche una scuola calcio, sapete quanto ci tengo al tema dei giovani. Il Napoli aveva la rosa per lottare per lo Scudetto ma sono successe alcune cose imponderabili e ci sono state difficoltà a gestire queste situazioni”.