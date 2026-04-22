Improta a CN24: "I Fab Four non possono giocare insieme, gara mortificante contro la Lazio! Per me Conte resterà a Napoli"

Ultime calcio Napoli - Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

Di seguito le sue dichiarazioni:

"È stato un vero peccato vedere un Napoli rinunciatario, senza idee e senza la possibilità di rimediare ad un vantaggio della Lazio dopo quattro minuti. C’è da dire che nel calcio la cosa più importante è che bisogna essere sempre sereni con la testa tranquilla. Quello che è venuto fuori contro la Lazio ha denunciato che tutti, Conte compreso, non c’erano più con la testa. Come si usa dire in gergo, avevano staccato la spina perché erano rimasti male dal pareggio contro il Parma. L’Inter sta dimostrando di meritare lo scudetto e ha dimostrato che può vincere anche la Coppa Italia.

I Fab Four? Non voglio essere presuntuoso, ma già a Castel di Sangro mi resi conto che non potevano giocare insieme, perché avremmo sempre dovuto sacrificare McTominay in un ruolo non suo. Quando ha giocato vicino a Lobotka è stato un dei centrocampisti più forti d’Europa, è lì la chiave della lettura. Mi è sempre piaciuta la difesa a quattro, farei giocare la mia squadra sempre con il 4-3-3. Gli infortuni hanno costretto Conte a modificare assetto, aveva trovato la quadra anche con la difesa a tre. Le ultime due gare hanno mortificato il lavoro di Conte e dei ragazzi.

Il futuro di Conte? Parliamo di una persona intelligente, sa ovviamente che ha delle responsabilità e che ha potuto sbagliare qualcosa. Io come società lo manterrei, se Conte dovesse andar via non sarebbe semplice rimpiazzarlo. Lo ringrazierei per quanto fatto e ripartirei proprio da lui, sapendo che la squadra non può essere rinforzata se non con oculatezza e svecchiando l'organico per il prossimo anno. Per me Conte resterà, sbaglia lui se andrà via.

È la gara che cade a pennello dopo le ultime due non brillanti. Conte difficilmente fa sbagliare due gare consecutive alla sua squadra, contro il Parma potevamo anche vincere, ma contro la Lazio è stato mortificante per i 50mila sugli spalti, compresi i bambini".