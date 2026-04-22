Napoli-Cremonese, Conte verso una scelta forte: De Bruyne in panchina, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Tutti gli azzurri rischiano il posto dopo la sconfitta contro la Lazio e - come racconta Repubblica - non fa eccezione Kevin De Bruyne, che era già stato sostituito sabato scorso alla fine del primo tempo e adesso sembra destinato a scivolare in panchina in occasione della sfida di dopodomani contro la Cremonese.

Della possibile scelta forte di Conte di escludere De Bruyne in Napoli-Cremonese, ne parla il quotidiano nell'edizione odierna:

"Il campione belga non sta infatti lasciando il segno e ha fatto di nuovo un evidente passo indietro, spazzando dolorosamente via le illusioni e le aspettative che avevano accompagnato il suo rientro dopo l'infortunio. KDB - sia pure senza lasciare il segno - era piaciuto negli spezzoni di gara giocati con Torino, Lecce, Cagliari e Milan, al ritorno in campo a distanza di quasi cinque mesi dal suo gravissimo incidente di natura muscolare, datato 25 ottobre. Già a Parma l'ex capitano del Manchester City aveva invece fatto un passo indietro e sabato scorso al Maradona ha confermato la sua involuzione, spingendo il tecnico leccese a lasciarlo negli spogliatoi ad appena metà gara. [...] KDB a mezzo servizio serve poco e il suo rango di fuoriclasse potrebbe non bastargli per evitare la panchina, contro la Cremonese. Il centrocampista ha soli altri due giorni per evitare la bocciatura".