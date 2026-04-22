Napoli-Cremonese, Conte verso una scelta forte: De Bruyne in panchina, il motivo

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Napoli-Cremonese, Conte verso una scelta forte: De Bruyne in panchina, il motivo

Kevin De Bruyne verso la panchina in Napoli-Cremonese: ha due giorni di tempo in allenamento per evitare la bocciatura di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Tutti gli azzurri rischiano il posto dopo la sconfitta contro la Lazio e - come racconta Repubblica - non fa eccezione Kevin De Bruyne, che era già stato sostituito sabato scorso alla fine del primo tempo e adesso sembra destinato a scivolare in panchina in occasione della sfida di dopodomani contro la Cremonese.

Della possibile scelta forte di Conte di escludere De Bruyne in Napoli-Cremonese, ne parla il quotidiano nell'edizione odierna:

"Il campione belga non sta infatti lasciando il segno e ha fatto di nuovo un evidente passo indietro, spazzando dolorosamente via le illusioni e le aspettative che avevano accompagnato il suo rientro dopo l'infortunio. KDB - sia pure senza lasciare il segno - era piaciuto negli spezzoni di gara giocati con Torino, Lecce, Cagliari e Milan, al ritorno in campo a distanza di quasi cinque mesi dal suo gravissimo incidente di natura muscolare, datato 25 ottobre. Già a Parma l'ex capitano del Manchester City aveva invece fatto un passo indietro e sabato scorso al Maradona ha confermato la sua involuzione, spingendo il tecnico leccese a lasciarlo negli spogliatoi ad appena metà gara. [...] KDB a mezzo servizio serve poco e il suo rango di fuoriclasse potrebbe non bastargli per evitare la panchina, contro la Cremonese. Il centrocampista ha soli altri due giorni per evitare la bocciatura".

De Bruyne in panchina con Anguissa
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