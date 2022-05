Impresa di Iezzo: salva il Botev Vratsa dalla Serie B bulgara

Napoli - Gennaro Iezzo ha compiuto l'impresa: è riuscito a salvare il Botev Vratsa dalla Serie B bulgara. L'ex portiere del Napoli era subentrato come allenatore a fine aprile per tentare il miracolo salvezza in Parva Liga, ovvero la Serie A bulgara. Decisiva la vittoria per 3-2 nello spareggio contro l'Etar Veliko Tarnovo, squadra che si era classificata quarta nella seconda divisone bulgara. Botev avanti 3-0 fino all'85' prima della parzialie rimonta finale dell'Etar, in rete per la squadra di Iezzo anche l'ex attaccante di Lazio e Perugia Brayan Perea, autore della seconda rete. Prima dello spareggio salvezza Iezzo aveva ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con il Botev, riuscendo ad evitare l'ultimo posto in classifica.

A salvezza conquista l'ex azzurro ha parlato ai microfoni della TV bulgara Diema Sport: "Per me è una grande emozione. Ringrazio i miei collaboratori Pasquale D'Aniello e Daniele Lanza e la famiglia Tinto che mi ha dato la possibilità di vivere questa grandissima emozione in una città che ci ha...". (ndr.) l'intervista viene interrotta dai festeggiamenti della squadra.