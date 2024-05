Impallomeni: "Gasperini al Napoli? Lui è juventino dentro, andrebbe di corsa a Torino"

Calciomercato Napoli - Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato di Gian Piero Gasperini svelando la juventinità del tecnico piemontese:

"È un ipercinetico, non è uno facile per sua stessa ammissione. Questo dinamismo intellettivo lo porterà per me lontano da Bergamo. È ancora molto dinamico nonostante i suoi anni. Questa vittoria rappresenta non solo la fine di un percorso, ma anche la prima porta da aprire per vincere qualcosa di più importante come lo scudetto. Lui andrebbe di corsa alla Juve. Le parole criptiche dopo la partita non le ho capite. Forse parlava del Napoli? Lui però è juventino dentro. Altrimenti davvero lo vedrei bene al Napoli. Con ADL sono due personalità focose che potrebbero andare bene".