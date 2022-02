Imbriani, il fratello a CN24: "Il gol all'Inter fu una gioia per tutta la famiglia. Sarebbe bello se il Napoli mi desse la possibilità di raccontare Carmelo ai più giovani"

Gianpaolo Imbriani, fratello dell'ex calciatore del Napoli Carmelo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Quando fece gol all'Inter fu un'emozione per tutti noi. E' stato un momento indimenticabile per tutta la famiglia, i tifosi del Napoli hanno apprezzato molto le qualità umane di mio fratello. Ho girato il mondo per far conoscere la storia di Carmelo ovunque. Le immagini belle sono stante, ma ricordo con piacere due episodi: 600 bambini americani che indossavano la maglia con il volto di mio fratello e il torneo in Argentina intitolato a lui. Carmelo è il simbolo del calcio pulito, a breve uscirà anche un libro per raccontare la sua storia. Napoli? Non ho avuto contatti, ma grazie agli ex azzurri mi hanno dato un grande mano per rendere nota la storia. A Benevento, il presidente Vigorito ha permesso alle giovanili di ricevere in regalo il libro di Carmelo. Se anche il Napoli mi desse la possibilità di arrivare ai più giovani sarebbe un fatto importante"