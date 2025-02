Imborgia: "Immagino che Conte sia nervoso per le assenze, ma le qualità per metterci qualche pezza"

Antonino Imbroglia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Conte ha già rivisitato dal punto di vista tattico più volte il Napoli. Immagino che il tecnico azzurro sia abbastanza nervoso perché pur avendo a disposizione una rosa di qualità, deve fare i conti con tante assenze. Sicuramente riuscirà a mettere qualche pezza qui e lì, le sue qualità di allenatore sono sotto gli occhi di tutti. Ci aspettavamo interventi diversi sul mercato di gennaio da parte del Napoli, non giudico mai le dinamiche e le scelte di mercato delle squadre e quindi sicuramente ci sono delle ragioni per le quali il Napoli non sia riuscito ad intervenire come avrebbe voluto.

Alle squadre per vincere ed essere comunque competitive servono 14 15 giocatori di assoluta qualità, oggi a Napoli ne mancano due o tre complici gli infortuni e i mancati interventi nella sessione invernale. Lazio-Napoli sarà una gara complessa, il Napoli) sotto il profilo tecnico è molto più forte della Lazio, ma le partite vanno giocate, a volte vengono decise da episodi. La Lazio gioca molto bene, è compatta, corta, unita ed è ben guidata da Baroni ma il Napoli ha qualcosa di più"