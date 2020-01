IlSole24Ore, Bellinazzo a CN24: "Il Napoli vale 500mln: una eventuale cessione di ADL porterebbe tutto guadagno. Ecco cosa manca per l'ultimo step"

Ultime calcio Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In questi anni c'è stata una gestione equilibrata nel Napoli. Da quando è tornata in A ci sono stati 8 bilanci utili consecutivi. Poi le plusvalenze hanno aiutato, da Lavezzi a Higuain. Il problema è che il Napoli è cresciuto poco dal punto di vista dei ricavi, poco negli anni in cui ha vissuto i momenti migliori. Il tema è che quando si hanno difficoltà e manca l'accesso in Champions, vengono meno delle entrate e devi ridurre la rosa nel valore. Se i cambi non sono subito positivi, rischi di ridimensionarti. In Europa le big corrono, ora anche in Italia ci sono club che si muovono rapidamente in chiave fatturato. Ricavi stadio? I dati parlano da soli, dallo stadio si percepisce il 10% rispetto alle grandi d'Europa. Lavorare e progettare nello stadio di qualità è fondamentale. Il San Paolo è migliorato ma non può farti are il salto di qualità. Servono investimenti importanti e serve un processo di internazionalizzazione del club ma servono risultati sportivi per quello. Nelle aziende calcistiche quando le cose vanno bene, portano a entrate che consentono di sopperire ad eventuali problemi. Da un lato c'è possibilità di poter attrarre nuovi atleti importanti con il decreto crescita, ma i brand calcistici italiani sono appetibili. Il Napoli oggi vale intorno ai 500mln. Una eventuale cessione di ADL porterebbe a tutto guadagno".