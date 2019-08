Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato durante Speciale Mercato in onda su Sportitalia:

“Il Napoli ha tanti soldi in questo momento viste le tante cessioni fatte. Può ancora cedere Verdi e spenderà sicuramente. Lozano può arrivare pagando la clausola. James Rodriguez alla fine si farà a giorni visto che dalla Premier non sono arrivate offerte. Questi giocatori, però, non farebbero fare il salto di qualità alla rosa. Manca il numero 9, uno che la butti dentro”.