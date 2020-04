Il virologo Tarro: "Stadi? Esagerazioni, presto saranno aperti! Ripresa allenamenti, inizialmente opportuno fare lavori individuali"

Ultime notizie calcio - Giulio Tarro, virologo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ripresa allenamenti? Nella prima fase è opportuno fare lavori individuali prima di passare a quelli di gruppo, magari per le prime due settimane e quindi poi ci sarà tutto il tempo per riprendere il campionato orientativamente il prossimo 10 giugno. Il plasma dei guariti è molto importante per evitare nuovi contagi, lo hanno già fatto in Cina. Stadi e teatri aperti quando? Ci sono esagerazioni notevoli in questo senso. In Cina li riapriranno, per cui presumo che anche da noi accadrà presto, non capisco perché tutto questo debba continuare per lungo tempo”.