Il virologo Pregliasco: "Stadi e palazzetti con il Green pass rafforzato? Ci vuole responsabilità, chi governa non ha voluto prendere decisioni più stringenti"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Covid? Ci sarà un appesantimento nelle prossime settimane, chi governa non ha voluto prendere decisioni più stringenti come un lockdown per i non vaccinati, ma sono cose a cui andiamo incontro. Ci si appella alle responsabilità dei singoli, alla volontà di vaccinarsi di nuovo, dal buonsenso nella quotidianità. Il tampone rapido ha dei limiti, può portare a false negatività tra gli eventuali asintomatici. Stadi e palazzetti con il Green pass rafforzato? Il punto è che ci vuole responsabilità, una gestione corretta di tutto l’insieme”