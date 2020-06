Il sospetto di Chiariello: "Alcuni club potrebbero tirare fuori calciatori contagiati pur di fermare la Serie A" [VIDEO]

Ultime notizie calcio. Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel suo consueto editoriale nella trasmissione Campania Sport. Ecco quanto dichiarato circa la ripresa del campionato italiano:

“Siamo, come sempre, in mano a personaggi a dir poco pittoreschi. E’ fresco di 48 ore l’editoriale del direttore del Corriere dello Sport, Zazzaroni, che parla dei furbetti della quarantena, quelli che ufficialmente votano a favore della ripresa del Calcio ed invece sono i sabotatori. Questi signori hanno tirato fuori una delibera, che domani verrà presa a schiaffoni dal Consiglio Federale. La Lega di Serie A domani si presenterà con la richiesta di blocco di retrocessioni e promozioni in caso di blocco del Campionato. La cordata di coloro che non vuole correre nessun rischio è guidata da Cairo che è l’editore della Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, il Coronavirus non c’è stato in Italia, siccome negli ultimi 3 mesi sul quotidiano venivano trattati altri temi come il mercato, Higuain o Cristiano Ronaldo, ma guarda caso proprio negli ultimi giorni escono due fondi del vicedirettore De Caro che attaccano Gravina. Nel fondo di ieri si arriva al ricatto: ‘Se Gravina insiste, la Lega lascia la Federazione’. Tornando al voto, solo Napoli, Lazio e Roma si sono astenuti mentre il Milan è stato l’unico a dire no. L’attuale protocollo, con la quarantena di due settimane, è troppo pericoloso per il prosieguo del Campionato, perché potrebbero esserci società pronte a tirar fuori calciatori contagiati per far fermare la Serie A. Solo in Italia è tutto contro tutti, perché qualche furbetto deve tutelare i suoi interessi e forte del potere aggancia gli altri alle sue esigenze".