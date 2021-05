Il Sole 24 Ore, Matteini a CN24: "Commisso? Altro che conferenza stampa, è stato un processo! Iachini gioca come negli anni '60, su Gattuso..."

Il giornalista di Toscana24 ed Il Sole 24 Ore Francesco Matteini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Commisso? Non mi era mai capitato di vedere una conferenza stampa trasformarsi in un processo in cui sul banco degli imputati si mette la stampa per i risultati del club. Se i colleghi fossero stati in presenza, si sarebbero alzati e andati via. Commisso a Firenze sta collezionando insuccessi sportivi da quando è arrivato, è una vecchia tecnica indicare un nemico esterno in chi lo critica.

Gattuso nuovo allenatore? È il nome che va per la maggiore, Commisso non s’è voluto sbilanciare e alla domanda sulla figura già individuata non s’è esposto. Gattuso resta in primo piano, non è detto sia l’unico nome: credo si debba trovare un accordo definitivo tra le richieste del nuovo tecnico ed i propositi di Commisso e del suo staff. Cambiare tanti giocatori significherebbe aver sbagliato gli acquisti, ad esempio.

Punti cardine? Davvero pochi, il gioco è inesistente e la personalità è poca. Poi presi i singoli giocatori, sono superiori alle squadre di classifica. Forse l’unico punto fermo è Vlahovic al centro dell’attacco.

Vlahovic ed Osimhen? Molto difficili da marcare, sono in crescita ed essendo giovani non c’è tantissimo da studiare per i difensori, magari si può colmare con l’esperienza.

Formazione? Credo rientrerà Ribery dopo Cagliari, probabile possa esserci il centrocampo formato da Pulgar, Castrovilli e Bonaventura. In difesa invece Igor oppure Caceres nei tre dietro, o Caceres esterno destro in ballottaggio con Venuti. Sono piccoli dettagli, la Fiorentina dalla panchina non riesce ad ottenere molto: sembra una squadra degli anni ’60, Iachini fa una sola vera sostituzione e poi le altre negli ultimi minuti per perdere tempo”