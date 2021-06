Il Sole 24 Ore, Bellinazzo: "Avere due squadre con la stessa proprietà in Serie A è vietato e pericoloso. Fair Play finanziario? Vanno cambiate le regole""

Napoli - Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Lo spezzatino potrebbe essere una novità assoluta dell'Italia ma ormai questo il trand dell'Europa con esclusione della Premier League. Ci sono state due votazioni con esiti opposti con il presidente Ferrero a capo degli anti spezzatino.

E' vietato dall'ordinamento sportivo avere due squadre nello stesso campionato. E' un controsenso sportivo ma anche in Lega dove si prendono votazioni importanti e dove Lotito avrebbe praticamente due voti.

C'è anche da dire che Lotito ha comunque fatto un investimento che va tutelato come potrebbe essere con De Laurentiis con Napoli e Bari.

Mi auguro che la FIGC possa prendere dei provvedimenti in tempi brevi per tutelare tutte le posizioni.



Bisognerebbe chiedere a Ceferin perchè applaude la gestione del PSG che continua a spendere e spandere coperto dalle sponsorizzazioni dello sceicco che copre i rossi di bilancio.

Il Milan ha subito un danno economico con Donnarumma ingente. E' stato tutto fatto secondo le regole, ma sono regole che vanno cambiate".