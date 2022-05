Il Roma, Scotto: "Nuovi contatti Giuntoli-Ospina: richiesta forte di Spalletti. Si valutano due nomi"

C'è il rebus portieri da risolvere per il Napoli dell'anno prossimo. Ospina è in attesa di una proposta di rinnovo, mentre Meret attende un segnale sul suo futuro. novità in merito le comunica il giornalista del Roma Giovanni Scotto, atraverso i social.

Calciomercato Napoli

Presto nuovi contatti tra Giuntoli e l'agente di Ospina per il rinnovo. Richiesta forte di Spalletti al presidente e al direttore sportivo. Come vice si valuta se richiamare Contini o fare una proposta all'esperto Sirigu del Genoa. Alex Meret piace alla Lazio e al Torino.

