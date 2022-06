Il Roma, Scotto: "Meret resta, Ospina va via: come vice c'è Sirigu ma occhio alla concorrenza e su Veretout..."

GIovanni Scotto, giornalista Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli, per una questione di forma, tiene il discorso aperto per Ospina anche se c'è l'Europa ma anche l'Al-Nassr. Il Napoli si è cautelato, il discorso con Meret è a buon punto.

Come suo vice ci sarà Sirigu, il Genoa è retrocesso. Attenzione però al Torino, la Fiorentina che hanno sondato Meret e potrebbero cercare Sirigu.

Mertens? Il sostituto, se dovesse andare via, è Deulofeu. Veretout? Il Napoli voleva riscattare Anguissa. Demme gioca poco ma il Napoli non vuole cederlo. C'è Gaetano e va capito che tipo di soluzione si adotterà. Veretout non è un giovane, ma può essere una valida pedina al posto di Fabian".