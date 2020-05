Il Roma, Scotto: "Gattuso vuole ripartire da Zielinski e Fabian. Sepe? Se Meret dovesse chiedere a cessione..."

Ultime calcio - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Fabian Ruiz

"Il Napoli ha tre portieri che farebbero i titolati in buona parte della serie A. Sepe? Ci andrei cauto sul suo ritorno. Meret potrebbe chiedere di andare a giocare visto l'ultimo periodo. Sepe rientra tra i seguiti, piace a Gattuso e Giuntoli e ha avuto un ottimo rendimento col Parma. Zielinski e Fabian Ruiz sono due calciatori sui quali Gattuso vuole puntare, dando per scontato che Lobotka e Demme resteranno. Visto il periodo che si sta vivendo, i calciatori stessi hanno maggiore voglia a restare dove si trovano e non vogliosi di andare via. Lozano? Un problema da gestire per il Napoli: si deve scegliere se puntare su di lui e dargli indicazioni tattiche differenti oppure cederlo. Un'offerta adeguata lo allontanerebbe dall'azzurro".