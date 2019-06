Il Roma, Scotto annuncia: "Manolas-Napoli, affare definito. Koulibaly? Prima o poi farà il salto di qualità"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Giovanni Scotto, del Roma:

“Manolas? Un affare definitivo, Manolas vuole il Napoli e viceversa, va fatta scattare l'ultima scintilla: il pagamento della clausola alla Roma. Entro il 30 giugno la Roma deve incassare 45 milioni, ma paradossalmente la clausola di Manolas scatta dal 1 luglio: il Napoli sta studiando qualcosa per approfittarne, magari inserendo qualche contropartita. Il Napoli ha accontentato la richiesta di Manolas da 4 milioni per 5 anni, ci sono anche dei bonus. Koulibaly? Ci sono molto richieste, prima o poi il calciatore farà il salto di qualità, il Napoli lascia sempre una porta aperta per non irritare le contendenti. Semmai una cessione avverrà nel 2020, quando entrerà in vigore la clausola rescissoria di 150 milioni che però non vale per l'Italia.

James? Il Napoli farà un accordo molto soft per quanto riguarda i diritti d'immagine, il colombiano è un marchio che De Laurentiis vuole portare al Napoli e aggregarsi ai vari sponsor intorno a lui. Stesso discorso di condivisione dei diritti d'immagine per Manolas. D'altronde già Insigne gode di questa condivisione, di questa politica modulare”.