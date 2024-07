Il Roma, Scotto a CN24: "La data delle visite mediche di Rafa Marin. C'è un altro acquisto imminente"

“Tra lunedì e martedì Rafa Marin farà le visite mediche. Per Buongiorno ci siamo, Il Torino ha preso atto della situazione. Potrebbe essere la trattativa più vicina alla conclusione. Spinazzola? Deve accontentarsi di un ingaggio inferiore di quello che percepiva alla Roma, immagino il Napoli gli proporrà un contratto più breve con una clausola sugli infortuni.

Hermoso? Con Rafa Marin e Buongiorno in arrivo, mi aspetto poi due cessioni per poi lanciare l’assalto finale per l’ex Atletico Madrid. C’è la volontà di chiudere presto gli acquisti per dare a Conte una squadra più completa possibile”.