Il Roma, Scotto a CN24: "James-Napoli, tutte le volontà convergono. Manolas? Raiola vuole 4.5 mln d'ingaggio"

Giovanni Scotto, del Roma, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live (canale 296 del Digitale Terrestre Campania), ecco quanto dichiarato:

“James al Napoli? Il club lo vuole a tutti i costi. Il Real Madrid è disponibile e c’è la volontà del calciatore. Ci sono tutte le volontà che convergono, ma va trovata l’intesa sulla formula. Il Real non vorrebbe chiudere con il prestito.

Su Albiol: in quel caso mi sbilancerei, i segnali sono chiari. Il calciatore non ha ancor dato comunicazione al Napoli del suo addio per il Villarreal. Ecco perché il Napoli sta cercando Manolas. Ma per lui Raiola chiede 4.5 milioni di euro, non so fino a quanto potrà spingersi il Napoli”