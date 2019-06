Il Roma, Scotto a CN24: "James accetta di ridursi l'ingaggio per il Napoli. Può arrivare insieme a Lozano"

Giovanni Scotto, del Roma, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“James Rodriguez un acquisto epocale per il Napoli, è un giocatore che muove sponsor incredibili. In piccolo ricorda Cristiano Ronaldo. In Sudamerica porterebbe il brand Napoli ad affermarsi anche lì. Ci sono tutte le condizioni. Ancelotti ha richiesto espressamente il colombiano e gli ha offerto un ruolo da protagonista.

Economicamente le condizioni ci sono. Vuole spalmare l’ingaggio e ridurselo. Il Real Madrid si accontenta di 42 milioni di euro. Bisogna capire quanto la volontà del giocatore si determinante.

L'operazione non esclude Lozano. Ancelotti lo prenderebbe volentieri anche a costo di sacrificare uno di quelli che già ha. Penso ad Insigne, condividono anche l'agente. Il piano A resta James Rodriguez, ma Lozano è un piano parallelo"